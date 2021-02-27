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Российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине

Российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине

Российские дипломаты из-за отсутствия сообщения между странами были вынуждены возвращаться из Северной Кореи на родину на самодельной дрезине. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Таким образом 25 февраля в Россию вернулись 8 дипломатов и члены их семей.

Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь.

Двигать дрезину пришлось единственному мужчине в группе — третьему секретарю посольства Владиславу Сорокину. Он толкал тележку больше километра до российской погранстанции Хасан, где россиян ждали коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, на котором они отправились во владивостокский аэропорт.

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По материалам: uposters.ru
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