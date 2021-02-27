РПЦ отреагировала на отмену опроса по памятнику на Лубянке

Вадим Карасев

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Московском патриархате поддержали решение властей прекратить голосование по поводу установки памятника на Лубянке, передает РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил остановить голосование и оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, поскольку люди не могут определиться, чей памятник хотят видеть — Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что «промежуточные итоги голосования со всей очевидностью продемонстрировали, что сформулированный таким образом вопрос по поводу памятника на Лубянской площади раскалывает общество». Он уверен, что принятое Собяниным решение было правильным.

В общественном православном движении «Сорок Сороков» также поддержали идею мэра Москвы. «Та атмосфера ненависти, которая сопровождала это голосование, не ведет наш народ к единению», — отметили участники движения. На Лубянке они предложили установить фонтан, который был бы «символом крепления государственного суверенитета».

Ранее в Кремле подчеркнули, что решение относительно установки памятника на Лубянской площади «было и остается прерогативой города».