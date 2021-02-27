Самые популярные камбэк-стэйджи BTS за последние пять лет

Влада Некрасова

Без сомнения, достаточно всего лишь пару часов, чтобы клипы популярной южнокорейской к-поп группы BTS собрали несколько миллионов просмотров. Но кроме клипов есть и много других вещей, которые вызывают восторг у поклонников. В последнее время би-сайд треки альбома, а также живые выступления и хореографические видео становятся все популярнее.

Поклонники заметили тенденцию, что камбэк-шоукейсы стали публике в разы интереснее. Некоторые выступления даже набирают миллионы просмотров. Сегодня мы предлагаем тебе вспомнить самые популярные камбэк-стэйджи BTS за последние пять лет. Рейтинг составлялся на основе лайков, полученных в конкретный год. Ну что, ты готов окунуться в ностальгию?

2016

BTS— Dope (Show Music Core; 4 июля 2015 г.): 112,1 тыс. лайков.

2017

BTS — 21st Century Girls (M Countdown; 13 октября 2016 г.): 312,7 тыс. лайков

2018

BTS — GoGo GoGo (BTS Comeback Show; 21 сентября 2017 г.): 588,6 тыс. лайков.

2019

BTS — Boy With Luv (M Countdown; 18 апреля 2019 г.): 1,44 миллиона лайков.

2020

BTS — Idol (M Countdown; 30 августа 2018 г.): 1,71 миллиона лайков.

А какой твой любимый камбэк-стэйдж? Делись видео в комментариях ниже!