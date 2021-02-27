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Саша Артемова призналась, что совсем не любит себя

Саша Артемова призналась, что совсем не любит себя

Пока хейтеры возмущаются появлением Саши Артемовой в пижаме на кинопремьере, она рассказывает о том, как ей непросто. Если верить Артемовой, у нее есть огромный недостаток - она совершенно не любит себя и не заботится о себе, все тепло и забота достаются окружающим ее людям. Остается надеяться, что подписчики расскажут ей, как избавиться от этого недостатка.

Саша Артемова ассоциируется у зрителей Дом 2 со скандалами, хабальством, хамством, грубостью, самоуверенностью, самовлюбленностью и прочими схожими качествами. Поэтому не все пользователи смогли всерьез воспринять ее признание в том, что она якобы не любит себя, не балует подарками, хотя окружающим ее близким людям проявляет щедрость, пишет newstes.ru.
«Вынуждена вам сделать признание. В последние полгода я занимаюсь личностным ростом. Познаю себя, прислушиваюсь к себе, взрослею. Вот что мне пришлось признать, и хочу вам в этом признаться. Я не знаю, что с этим делать. Не знаю! Меня это жутко раздражает! Я стала жадиной!», - уверяет Саша.

Экс-участнице очень не нравится, что она постоянно находит какие-то оправдания, когда дело доходит до покупок для себя. Может тратить деньги на кого угодно - родителей, мужа, дочь, но когда дело доходит до покупок для себя, то она отказывается, так как считает, что нужно сначала приобрести недвижимость, потом машину.

Саша надеется, что подписчики помогут ей советами, но выяснилось, что большинство ее поклонников жалуется на ту же проблему, и сами не знают, как с ней бороться. Зато у хейтеров много вопросов. Кузины хвастались покупкой сначала одной квартиры, потом уверяли, что приобретают еще одну, а сейчас оказывается, что Саша копит на недвижимость.

Кроме того, хейтеры категорически не согласны с тем, что Артемова себе в чем-то отказывает. Отдыхать ездит, фотосессии постоянные устраивает. Другие дело, что дорогие вещи магазины не хотят по бартеру отдавать, а выпускники телестройки так привыкли жить по бартеру, что при необходимости заплатить за что предпочитают отказаться от приобретения. Жадностью это действительно можно назвать, но нелюбовью к себе вряд ли.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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