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Саша Кабаева: «Я бы уже в 19 лет пошла в эскорт и сейчас не парилась»

Саша Кабаева: «Я бы уже в 19 лет пошла в эскорт и сейчас не парилась»

Брюнетка начинала трудовую деятельность как официантка, затем доросла до администратора заведений. Однако эффектная внешность также открыла ей дорогу в мир моделинга и подарила знакомство с основателем Black Star. Саша засветилась в клипах звезд, а также украшала собой страницы мужских журналов.


27-летняя Саша Кабаева дала интервью давней подруге и коллеге по YouTube-шоу «Счастливый кабан» — Марине Мексике. Блондинка спросила модель, в какой бы сфере та себя попробовала, исключая эскорт. «Ну почему бы и нет? Я бы уже в 19 пошла в эскорт и не парилась сейчас», — пошутила Кабаева.

Брюнетка призналась, что знает девушек, которые зарабатывают подобным образом, и отметила их высокие гонорары. Но говоря серьезно, сразу же отмела перспективу стать «дамой легкого поведения». «Почему это для меня запрет? Была ситуация, когда я работала в «Сохо». Мы сидели с друзьями, а один очень хороший и богатый молодой человек рассказывал: «Познакомился с такой классной девчонкой. Вот ходили с ней в кино». И показал ее фотку. А друг говорит: «Так она проститутка. Я ее имел». Я увидела выражение лица того парня и подумала, что никогда бы не хотела, чтобы мой муж услышал то же самое», — делилась брюнетка.

Впрочем, Кабаева отметила, что, несмотря на чистую совесть, ей все равно не удается избегать подобных сплетен в свой адрес. «Знаешь, ты можешь работать там или нет, но все равно для других ты будешь проституткой. Если ты красивая, то всегда появятся слухи, что ты где-то и что-то…» — негодовала модель.

Звезда также отбивается от россказней о ее романе с основателем Black Star, с которым она сотрудничает уже много лет. «Тимур Эльдарович — мое начальство. Ничего большего у меня с ним быть не могло и не может. Потому что у нас изначально рабочие моменты. При том, что мы знакомы еще с «Сохо», где я танцевала, а он выступал. Меня часто приглашали сниматься для Black Star, поэтому, когда Тим открывал уже бизнес, то позвал меня туда работать. Он ко мне с теплотой относится, причем ты всегда понимаешь подкат это или нет. Тимати не подкатывал», — отрезала Саша.

Кабаевой припоминают и коварство по отношению к Виктории Романец, мол, модель увела у экс-звезды «ДОМа-2» Александра Липового. «Он с ней никогда не встречался, — говорила она в YouTube-шоу «Между нами». — Просто он ей помог как подруге. Вика подстроила ситуацию — якобы он ее забирает, преподносит букет цветов, который она сама себе купила. А в тот момент мы начали с ним развивать отношения и скрывали это. Я Сане говорила тогда: «Представляешь, если сейчас мы раскроем отношения, получится так, что я словно увела тебя у нее». Так и получилось. Армия Викиных подписчиц мне желала смерти, писала: «Как ты могла? У них такая любовь».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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