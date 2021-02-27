Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма

Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма

Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил учредить 27 февраля днем освобождения Крыма от украинской оккупации.

"Я намерен инициировать вопрос сделать 27 февраля днем освобождения Крыма от украинской оккупации и предлагаю внести эту дату в список памятных дат Крыма. Крым фактически был оккупирован Украиной с 1954 года, когда незаконно был передан в состав УССР", - сказал РИА Новости Цеков.

Сенатор подчеркнул, что намерен обратиться с данной инициативой в парламент Крыма.

Россию. По сути, 26 февраля было последним днем оккупации Крыма со стороны Украины и окончания периода вынужденного и ошибочного нахождения полуострова в составе другого государства", - сказал сенатор.Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года, утвержденного законом СССР от 26 апреля того же года. Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР".

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Какие изменения ждут россиян с 1 марта
Какие изменения ждут россиян с 1 марта
Фигуристка Туктамышева показала голую грудь в эротической фотосессии для мужского журнала
Фигуристка Туктамышева показала голую грудь в эротической фотосессии
"Циркон" впервые запустят с подлодки
"Циркон" впервые запустят с подлодки
Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
Языковой скандал из-за собаки? Что стряслось в киевском груминг-салоне
Языковой скандал из-за собаки? Что стряслось в киевском груминг-салоне
СМИ: в Германии обсуждают четыре варианта будущего "Северного потока — 2"
СМИ: в Германии обсуждают четыре варианта будущего "Северного потока
"Российская газета": в России могут появиться новые трудовые книжки
"Российская газета": в России могут появиться новые трудовые книжки
Врачи назвали «суперпродукты» для продления жизни
Врачи назвали «суперпродукты» для продления жизни
Памфилова рассказала об уроках, извлеченных из кампании 2019 года
Памфилова рассказала об уроках, извлеченных из кампании 2019 года
Пост главы НОК Белоруссии вместо Лукашенко занял Лукашенко
Пост главы НОК Белоруссии вместо Лукашенко занял Лукашенко
"Яндекс" разделится на две бизнес-группы
"Яндекс" разделится на две бизнес-группы
МТС анонсировала пресс-конференцию хештегом в форме пениса
МТС анонсировала пресс-конференцию хештегом в форме пениса

Топ на сегодня

В "Единой России" назвали даты предварительного электронного голосования
В "Единой России" назвали даты предварительного электронного
В Совфеде отметили важность обновления декларации ООН о невмешательстве
В Совфеде отметили важность обновления декларации ООН о
Преимущества покупки цветов онлайн
Преимущества покупки цветов онлайн
Насколько важно выбрать правильную рацию? Основные аспекты подбора рации под конкретные нужды
Насколько важно выбрать правильную рацию? Основные аспекты подбора
Во Вьетнаме одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
Во Вьетнаме одобрили применение российской вакцины «Спутник V»

Еще по теме

Международный арбитраж не примет иск Украины к России, считает сенатор
Сенатор предложил сделать 17 августа Днем межнационального согласия в Крыму
Тема юрисдикции Крыма не подлежит обсуждению, заявила Матвиенко
Сенатор Цеков об идее Порошенко: деоккупация Крыма произошла в 2014 году