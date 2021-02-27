Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
"Я намерен инициировать вопрос сделать 27 февраля днем освобождения Крыма от украинской оккупации и предлагаю внести эту дату в список памятных дат Крыма. Крым фактически был оккупирован Украиной с 1954 года, когда незаконно был передан в состав УССР", - сказал РИА Новости Цеков.
Сенатор подчеркнул, что намерен обратиться с данной инициативой в парламент Крыма.Россию. По сути, 26 февраля было последним днем оккупации Крыма со стороны Украины и окончания периода вынужденного и ошибочного нахождения полуострова в составе другого государства", - сказал сенатор.Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года, утвержденного законом СССР от 26 апреля того же года. Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР".