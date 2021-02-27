Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Алексей Вольцев

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном, они обсудили обстановку в регионе и Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.