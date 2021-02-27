СМИ: в Германии обсуждают четыре варианта будущего "Северного потока — 2"

Влада Некрасова

Правительство Германии изучает четыре варианта действий, которые позволили бы достичь компромисса с США по поводу "Северного потока — 2", пишет газета Handelsblatt.

В распоряжение издания попал доклад по "Северному потоку — 2", который госсекретарь США Энтони Блинкен направил в конгресс. В нем, в частности, говорится, что Берлин и Вашингтон ведут переговоры на высоком уровне: не только в США, но и в Германии думают, каким образом "положить конец изнурительным спорам" вокруг газопровода.