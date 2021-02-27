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СНБО ввел «максимальные» санкции против глав МВД и СБУ времен Януковича

СНБО ввел «максимальные» санкции против глав МВД и СБУ времен Януковича

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина вводит санкции против должностных лиц, предавших страну. Об этом сообщает РБК-Украина.

Санкционный список включает десять человек. В него вошли, в частности, чиновники времен Януковича: экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко и экс-командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский. В списке также бывшие генерал-майоры Станислав Шапортов, Сергей Нянчур, Юрий Катовский, Владимир Товский, Валентин Ханжи, Сергей Елисеев и бывший контр-адмирал Дмитрий Шакура.

В результате введения максимальных (по 13 пунктам) санкций они лишаются всех государственных наград и званий в Украине.

«Одним из важных шагов для защиты национальной безопасности является привлечение к ответственности тех, кто работает в пользу агрессора и предал Украину. И особое внимание следует уделять не только рядовым фигурантам, а бывшим руководителям государственных структур. Они, вместо того, чтобы защищать свою страну, оказались на стороне агрессора», — заявил глава СБУ Иван Баканов.

Отмечается, что ранее Захарченко. Якименко и Березовскому были объявлены подозрения в государственной измене. Они находятся в розыске, но к ним не применялись ограничения экономического характера.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество компаний, связанных с экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко.

Украина

По материалам: fakty.ua
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