Сольный проект Шуги бьет все рекорды Spotify

Влада Некрасова

Все мы знаем, что помимо групповых альбомов BTS занимаются и сольным творчеством. Так проект Шуги (Suga) заработал еще одно достижение на Spotify! Парень установил новый рекорд устанавливает по количеству прослушиваний. Они превысили 400 миллионов стримов! И это только с двумя бесплатными микстейпами.

Интересный факт: Agust D в настоящее время единственный корейский сольный исполнитель в истории, чьи треки попали в Billboard Hot 100 и Billboard 200. Теперь еще и единственный чьи песни прослушаны более 400 миллионов раз на Spotify.

Напомним, первый микстейп Шуги под псевдонимом Agust D вышел четыре года назад (в 2016 году). И только год назад айдол вновь решил порадовать подписчиков, выпустив свою вторую работу D-2, состоящую из десяти треков. К слову, айдол имеет еще одну учетную запись на Spotify. Там он зарегистрирован под именем Suga с более чем 3 миллионами слушателей в месяц. Ну что, поздравляем Шугу с очередным достижением! Интересно, что будет, когда музыкант выпустит еще пару хитовых треков? Думаем, что Spotify взорвется!