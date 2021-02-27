Составлен рейтинг самых комфортных городов для жизни в России

Вадим Карасев

Эксперты составили рейтинг самых комфортных для жизни российских городов. Столица в этом списке занимает 5-е место, проигрывая по некоторым показателям Краснодару, Сургуту, Тюмени и Петербургу, пишет РБК.

Всего было проанализировано 100 самых крупных городов страны. Специалисты обращали внимание на стоимость жизни в них в расчете на среднюю для этого населенного пункта зарплату и на качество среды. За основу рейтинга взяли данные за 2019 год, так как официальные социальные и экономические показатели за 2020 год пока не подведены.

Среди самых доступных по стоимости жизни лидируют Сургут, Мурманск и Тюмень. Они набрали более 35 из 50 возможных баллов по этому пункту. А наиболее комфортными урбанисты признали Краснодар, Тюмень и Самару (свыше 38 баллов из 50).

В конце списка стоят Армавир, Севастополь и Уссурийск (20 баллов из 50). На последнем месте по комфортности с точки зрения среды оказалась Чита (менее 26 баллов).



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