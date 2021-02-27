США разместили в Норвегии крыло стратегических бомбардировщиков B-1

Вадим Карасев

Командование Военно-воздушных сил США в Европе и Африке отчиталось о завершении 22 февраля переброски в Норвегию стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer для длительного размещения и проведения учений.

Самолеты из числа 7-го бомбардировочного авиакрыла, дислоцированного на базе Дайс в Техасе, разместились на норвежской базе Эрланд. В начале месяца туда же прибыли 200 американских военных в качестве обслуживающего персонала.

Текущие плановые бомбардировочные миссии демонстрируют способность ВВС поддерживать готовность и поддерживать наших союзников и партнеров независимо от любых внешних вызовов. Эти миссии также обеспечивают учения, необходимые для реагирования на любой потенциальный кризис или вызов во всем мире.

В пресс-релизе не уточняется, сколько именно бомбардировщиков прибыло в Норвегию, однако американские СМИ писали о четырех машинах. Не раскрывается также, как долго продлится их миссия.

Как писал NEWSTES, в Калининградской области прошли учения авиации Балтфлота, в рамках которых экипажи Су-27 тренировались сбивать стратегические бомбардировщики.

