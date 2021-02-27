Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » США ввели санкции против 76 человек из Саудовской Аравии

США ввели санкции против 76 человек из Саудовской Аравии

США ввели санкции против 76 человек из Саудовской АравииФото: FAISAL AL NASSER / Reuters

Администрация США ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкуджи, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Госдепа, эти 76 человек «угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкуджи, но не только в нем». Также американская администрация намерена принять «дополнительные меры, чтобы подкрепить осуждение мировым сообществом данного преступления и дать отпор тем правительствам, которые действуют за пределами границ» своих стран, чтобы угрожать журналистам и предполагаемым диссидентам и нападать на них, подчеркнул Блинкен.

Кроме того, Минфин США в рамках «Глобального акта Магнитского» ввел санкции против ближайшего помощника наследного принца королевства Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда — генерала Ахмеда Асири. В черный список внесли также подчиняющееся наследному принцу элитное подразделение нацгвардии, которое американская разведка подозревает в причастности к убийству Хашкуджи.

Ранее Национальная разведка США представила доклад, в котором обвинила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда в одобрении операции по похищению или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи.

7 сентября 2020 года суд в Саудовской Аравии приговорил восьмерых человек к тюремному заключению за убийство саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашкуджи. Судьи передумали казнить убийц — предполагалось, что пятеро из них подвергнутся высшей мере наказания. Пять человек получили по 20 лет тюремного заключения, один осужденный проведет в тюрьме десять лет, еще двое — по семь лет. Невеста журналиста назвала такое решение суда фарсом. В октябре она подала в суд против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда, обвинив его в причастности к этому преступлению.

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Звезда «Орла и решки» Антон Лаврентьев: «Алине Астровской простил бы измену»
Звезда «Орла и решки» Антон Лаврентьев: «Алине Астровской простил бы
Жена Александра Малинина: «Очень мало видела мужа»
Жена Александра Малинина: «Очень мало видела мужа»
Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Боевики накрыли огнем позиции ВСУ под Водяным: много раненых
Боевики накрыли огнем позиции ВСУ под Водяным: много раненых
Аксенов рассказал, кто на самом деле "вырвал сердце" у Украины
Аксенов рассказал, кто на самом деле "вырвал сердце" у Украины
Газообеспечение резидентов ОЭЗ "Липецк" возрастет втрое
Газообеспечение резидентов ОЭЗ "Липецк" возрастет втрое
В еврейской общине опровергли слова митрополита РПЦ о синагогах
В еврейской общине опровергли слова митрополита РПЦ о синагогах
Памфилова опровергла перенос выборов в Госдуму с сентября
Памфилова опровергла перенос выборов в Госдуму с сентября
Россия обвинила США в насильственном удержании беженцев в Сирии
Россия обвинила США в насильственном удержании беженцев в Сирии
США ввели санкции против 76 человек из Саудовской Аравии
США ввели санкции против 76 человек из Саудовской Аравии
Боррель заявил о геополитической составляющей «Северного потока-2»
Боррель заявил о геополитической составляющей «Северного потока-2»
В Саудовской Аравии ответили на обвинения США в убийстве Хашукджи
В Саудовской Аравии ответили на обвинения США в убийстве Хашукджи

Топ на сегодня

В Германии назвали громадную ошибку Киева из-за «Северного потока-2»
В Германии назвали громадную ошибку Киева из-за «Северного потока-2»
Названы причины освобождения от службы в армии
Названы причины освобождения от службы в армии
В России предложили ужесточить наказание за избиение детей
В России предложили ужесточить наказание за избиение детей
Россия и Сьерра-Леоне подписали заявление о неразмещении оружия в космосе
Россия и Сьерра-Леоне подписали заявление о неразмещении оружия в
В "Единой России" назвали даты предварительного электронного голосования
В "Единой России" назвали даты предварительного электронного

Еще по теме

США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
Экс-помощник принца и генконсула Саудовской Аравии попал под санкции США
ООН сочла саудовского принца главным подозреваемым в убийстве Хашогги
США оценили введенные Великобританией санкции против россиян