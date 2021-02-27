Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Стало известно о состоянии жестоко избитого музыканта "Машины времени"

Стало известно о состоянии жестоко избитого музыканта "Машины времени"

Стало известно о состоянии жестоко избитого музыканта "Машины времени"
Участник групп "Машина времени" и "Квартал" Александр Дитковский рассказал Пятому каналу о травмах, которые получил при нападении.

Накануне вечером его избили на парковке на Комсомольском проспекте в Москве.

Музыкант сообщил, что проведет в больнице несколько дней. У него перелом лицевой кости со смещением. Артисту потребуется операция, ее запланировали на начало следующей недели.


Дитковский признался, что пытался дать отпор нападавшим, но их было много.


"Они ко всем приставали, окружали машины. Хотели отнять деньги, но ничего не получили. Их несколько человек было, со всеми просто не справился", — пояснил он.

Пресс-секретарь группы "Машина времени" Антон Чернин со ссылкой на артиста рассказал РИА Новости, что, когда нападавшие полезли в драку, двоих из них музыкант столкнул лбами, но потом поскользнулся и упал, тогда его начали пинать.


По предварительным данным, преступников было пятеро. Полиция проводит проверку и ищет подозреваемых.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Звезда «Орла и решки» Антон Лаврентьев: «Алине Астровской простил бы измену»
Звезда «Орла и решки» Антон Лаврентьев: «Алине Астровской простил бы
Жена Александра Малинина: «Очень мало видела мужа»
Жена Александра Малинина: «Очень мало видела мужа»
Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Боевики накрыли огнем позиции ВСУ под Водяным: много раненых
Боевики накрыли огнем позиции ВСУ под Водяным: много раненых
Аксенов рассказал, кто на самом деле "вырвал сердце" у Украины
Аксенов рассказал, кто на самом деле "вырвал сердце" у Украины
Газообеспечение резидентов ОЭЗ "Липецк" возрастет втрое
Газообеспечение резидентов ОЭЗ "Липецк" возрастет втрое
В еврейской общине опровергли слова митрополита РПЦ о синагогах
В еврейской общине опровергли слова митрополита РПЦ о синагогах
Памфилова опровергла перенос выборов в Госдуму с сентября
Памфилова опровергла перенос выборов в Госдуму с сентября
Россия обвинила США в насильственном удержании беженцев в Сирии
Россия обвинила США в насильственном удержании беженцев в Сирии
США ввели санкции против 76 человек из Саудовской Аравии
США ввели санкции против 76 человек из Саудовской Аравии
Боррель заявил о геополитической составляющей «Северного потока-2»
Боррель заявил о геополитической составляющей «Северного потока-2»
В Саудовской Аравии ответили на обвинения США в убийстве Хашукджи
В Саудовской Аравии ответили на обвинения США в убийстве Хашукджи

Топ на сегодня

В Германии назвали громадную ошибку Киева из-за «Северного потока-2»
В Германии назвали громадную ошибку Киева из-за «Северного потока-2»
Названы причины освобождения от службы в армии
Названы причины освобождения от службы в армии
В России предложили ужесточить наказание за избиение детей
В России предложили ужесточить наказание за избиение детей
Россия и Сьерра-Леоне подписали заявление о неразмещении оружия в космосе
Россия и Сьерра-Леоне подписали заявление о неразмещении оружия в
В "Единой России" назвали даты предварительного электронного голосования
В "Единой России" назвали даты предварительного электронного

Еще по теме

Стало известно о состоянии избитого музыканта из «Машины времени»
Полиция начала проверку по факту избиения музыканта «Машины времени»
Участника групп «Квартал» и «Машина времени» избили в Москве
Умер руководитель «Машины времени» и «Воскресения»