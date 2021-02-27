Стало известно о состоянии жестоко избитого музыканта "Машины времени"

Анастасия Иванова

Участник групп "Машина времени" и "Квартал" Александр Дитковский рассказал Пятому каналу о травмах, которые получил при нападении.

Накануне вечером его избили на парковке на Комсомольском проспекте в Москве.

Музыкант сообщил, что проведет в больнице несколько дней. У него перелом лицевой кости со смещением. Артисту потребуется операция, ее запланировали на начало следующей недели.

Дитковский признался, что пытался дать отпор нападавшим, но их было много.





"Они ко всем приставали, окружали машины. Хотели отнять деньги, но ничего не получили. Их несколько человек было, со всеми просто не справился", — пояснил он.

Пресс-секретарь группы "Машина времени" Антон Чернин со ссылкой на артиста рассказал РИА Новости, что, когда нападавшие полезли в драку, двоих из них музыкант столкнул лбами, но потом поскользнулся и упал, тогда его начали пинать.

По предварительным данным, преступников было пятеро. Полиция проводит проверку и ищет подозреваемых.