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Стало известно о задержании журналистки Baza в Петербурге

Стало известно о задержании журналистки Baza в ПетербургеФото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Baza сообщила о задержании своей сотрудницы Мяйле Мачюлите в Санкт-Петербурге, куда журналистка приехала на выходные вместе с братом. Соответствующее сообщение появилось в субботу, 27 февраля, в Telegram-канале издания.

«Перед задержанием с Мяйле связался некий сотрудник полиции, с которым она была знакома, и сообщил, что хочет передать Мяйле важную информацию, которая, как он обещал, может ее очень заинтересовать», — указано в сообщении. Сам представитель правопорядка в это время тоже находился в Петербурге и назначил Мачюлите встречу на Московском вокзале.

Отмечается, что неизвестные, представившиеся сотрудниками УСБ МВД, задержали журналистку на вокзале. Позже изданию удалось связаться с сотрудницей по громкой связи телефона. Следователь, представившийся Геннадием, заявил в ходе беседы, что Мачюлите в настоящее время находится на следственных действиях «в Главном следственном управлении по Санкт-Петербургу — СК или МВД не уточнялось».

Изданию отказали в требовании предоставить журналистке адвоката, поскольку следователь «принял такое решение». Он также не захотел называть причину задержания Мачюлите.

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По материалам: lenta.ru
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