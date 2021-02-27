Стильно, эпично и динамично! BTS в новом рекламном ролике Galaxy

Лидия Мартынова

К-поп группа BTS продолжает покорять мир и просторы интернета. Еще ни одна вещь, которую прорекламировали бы парни, не осталась лежать на прилавках магазинов. В честь 23 февраля парни приняли участие в рекламной кампании Sumsung. У парней вышел новый рекламный ролик Galaxy S21 Ultra 5G. В 15-секундном чёрно-белом ролике мемберы запечатлены на видео в формате 8K. Показано, как парни выступают на сцене, а потом смотрят отснятый материал на смартфоне. Фоновым сопровождением рекламы выступает песня «Life Goes On«. Получилось очень динамично, стильно и красиво. Как это обычно бывает у парней.

«Наполни повседневность эпичными моментами», — гласит рекламный слоган Sumsung.

К слову, это не единственный ролик, выпущенный в рамках 23 февраля. Есть еще один, в котором парни рекламируют наушники Galaxy S20+ 5G и Galaxy Buds. Технологический гигант также использовал в видео логотип BTS и фирменное фиолетовое сердце. Уже в цветном ролике каждый парень по очереди открывает кейс с наушниками. При этом BTS мило улыбаются зрителям.

А какой подарок ты подарила своему «защитнику»?