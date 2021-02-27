"Уже были метастазы в голове": Юдашкин впервые рассказал о борьбе с раком
57-летний Валентин Юдашкин уже многие годы борется с онкологией. Знаменитый модельер впервые откровенно рассказал о страшной болезни в интервью Наталье Синдеевой для телеканала "Дождь", сообщает "Комсомольская правда".
Как отмечается, с раком Валентин Юдашкин сражается с 2016 года, пройдя за эти годы через тяжелое лечение, несколько операций и курс химиотерапии.
В свое время лос-анджелесские врачи проморгали болезнь у Валентина Юдашкина, хотя он ежегодно делал полную диагностику.
Американские врачи порекомендовали мучавшемуся от головных болей Юдашкину обратиться к российским медикам в институт имени Бурденко, где модельеру в результате и диагностировали онкологию. При этом никто из родителей кутюрье никогда не болел раком.
"Помню, как наш величайший академик говорит: "Вы можете сесть на стул?". Говорит, это все вторично, нам надо искать, откуда все идет. У меня уже были метастазы в голове", - рассказал Юдашкин.
Страшный недуг диагностировали очень поздно - болезнь необходимо было обнаружить 10 лет десять назад.
"В начале был рак почки — он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год. Главное, что врачи видели эту историю: все же в компьютерах есть. Но они думали, что это возрастное", - рассказал модельер.
Врача, которому доверился Валентин Юдашкин, модельер теперь называет своим вторым отцом. Семья также поддержала знаменитого кутюрье.
Российские медики в итоге решили сделать модельеру операцию. Несмотря на болезнь, Валентин Юдашкин продолжил работать. В определенный момент перед ним встал выбор - лететь в Париж на показ или нет.
"Надо ехать, а я только со стола операционного. Если не поеду, то это будет грандиозная история. Показы ведь для журналистов устраивают, но меня выручила Галя. Для нее это все было шоком! Мало того, что со мной случилось, еще и Париж, и надо отвечать за то, что я начал делать, все это собрать и увезти", - цитирует Юдашкина Starhit.
После курса лечения именитый кутюрье должен регулярно заниматься своим здоровьем.
Как писал NEWSTES, ранее внешний вид Валентина Юдашкина встревожил поклонников. Знаменитый модельер, по их мнению, тает на глазах.