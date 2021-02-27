"Уже были метастазы в голове": Юдашкин впервые рассказал о борьбе с раком

Вадим Карасев

57-летний Валентин Юдашкин уже многие годы борется с онкологией. Знаменитый модельер впервые откровенно рассказал о страшной болезни в интервью Наталье Синдеевой для телеканала "Дождь", сообщает "Комсомольская правда".

Как отмечается, с раком Валентин Юдашкин сражается с 2016 года, пройдя за эти годы через тяжелое лечение, несколько операций и курс химиотерапии.



Это первое мое интервью на эту тему… Может быть, год назад я не был к этому готов, потому что когда при первом упоминании фамилии и имени в интернете выскакивает болезнь, а не то, что я делал всю жизнь… Я сказал, что я готов помочь людям, может быть, словом. Чтобы они узнали, что я почувствовал

В свое время лос-анджелесские врачи проморгали болезнь у Валентина Юдашкина, хотя он ежегодно делал полную диагностику.

В один прекрасный день я с внуками, с семьей, и вдруг у меня стала болеть голова, чего никогда не было. Ну, таблетка, ну еще что-то, то есть ни метеозависимостей, ничего и никак. И именно в этот год я как раз не доехал до этого заведения, где я делал диагностику. Это было в Лос-Анджелесе, лучший университет, где я каждый год я делал какие-то МРТ, КТ, в общем, все

Американские врачи порекомендовали мучавшемуся от головных болей Юдашкину обратиться к российским медикам в институт имени Бурденко, где модельеру в результате и диагностировали онкологию. При этом никто из родителей кутюрье никогда не болел раком.

"Помню, как наш величайший академик говорит: "Вы можете сесть на стул?". Говорит, это все вторично, нам надо искать, откуда все идет. У меня уже были метастазы в голове", - рассказал Юдашкин.

Страшный недуг диагностировали очень поздно - болезнь необходимо было обнаружить 10 лет десять назад.

"В начале был рак почки — он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год. Главное, что врачи видели эту историю: все же в компьютерах есть. Но они думали, что это возрастное", - рассказал модельер.

Врача, которому доверился Валентин Юдашкин, модельер теперь называет своим вторым отцом. Семья также поддержала знаменитого кутюрье.

Моя первая реакция, как у каждого человека, это шок. Я не был в истерике, наоборот я как-то максимально мобилизовался, потому что я думал о том, как сказать это дома. И, наверное, самое важное тут семья, которая сделала вид, что ничего не происходит. Может быть, сопли, слезы были, но я этого не видел вообще

Российские медики в итоге решили сделать модельеру операцию. Несмотря на болезнь, Валентин Юдашкин продолжил работать. В определенный момент перед ним встал выбор - лететь в Париж на показ или нет.

"Надо ехать, а я только со стола операционного. Если не поеду, то это будет грандиозная история. Показы ведь для журналистов устраивают, но меня выручила Галя. Для нее это все было шоком! Мало того, что со мной случилось, еще и Париж, и надо отвечать за то, что я начал делать, все это собрать и увезти", - цитирует Юдашкина Starhit.

После курса лечения именитый кутюрье должен регулярно заниматься своим здоровьем.

Самое тяжелое для каждого, кто переносит эту историю, когда идешь на чек-ап вновь. Ты себя готовишь морально, и после получаешь глоток воздуха еще на три месяца. Уже живешь не годами, а такими кварталами. Когда надо успеть что-то сделать, отвлечься, да еще и хорошо выглядеть

Как писал NEWSTES, ранее внешний вид Валентина Юдашкина встревожил поклонников. Знаменитый модельер, по их мнению, тает на глазах.