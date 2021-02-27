В еврейской общине опровергли слова митрополита РПЦ о синагогах

Влада Некрасова

Иудеи, вопреки распространенному мнению, будут рады, если православный верующий придет в синагогу, заявил глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что православным христианам не следует посещать синагогу для молитвы. Он отметил, что "им и не рады будут в синагоге, потому что иудеи не признают Иисуса Христа воплотившимся сыном Божиим, а догмат о боговоплощении является краеугольным камнем православной веры".

"Мы будем вам рады, приходите! Молитесь, не молитесь – делайте что хотите. У нас свободная страна. Каждый человек может зайти в синагогу по своим делам", - заявил Горин на своем YouTube-канале.

После разрушения Иерусалимского храма в I веке центром религиозной жизни и богослужений для иудеев стала синагога. Там они собираются, например, на шабат, а также на праздники. В синагогах также могут молиться мусульмане, потому что там, в отличие от христианских храмов, нет изображений людей.