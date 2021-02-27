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В Каталонии в ходе акции в поддержку рэпера задержали семь человек

В Каталонии в ходе акции в поддержку рэпера задержали семь человек
Каталонские правоохранители Mossos d'Esquadra задержали семь человек, включая одного несовершеннолетнего, в городе Терраса в районе Вальес-Оксиденталь провинции Барселона в пятницу во время акции протеста против ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), сообщает газета Periodico

Как сообщает издание, в демонстрации приняли участие несколько сотен молодых людей. Полиция Каталонии начала принимать меры после того, как протестующие стали бросать камни, пиротехнику, яйца, банки и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов. Еще несколько человек подожгли контейнеры в центре города.

Протесты в Испании начались 16 февраля после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в социальных сетях и одной песне. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные - в Барселоне. Более сотни человек были задержаны (большинство уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. Одна девушка потеряла глаз из-за пули пенопласта, выпущенной полицией. В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.


Правительство Испании заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.

В мире

По материалам: ria.ru
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