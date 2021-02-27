В Киеве радикалы забросали петардами офис генпрокурора

Анастасия Иванова

Сторонники приговоренного к семи годам за разбой экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко забросали петардами офис генпрокурора Украины во время митинга, сообщила "Страна.ua".

По данным издания, радикалы также зажигали файеры около здания, а один из активистов намеревался "зайти внутрь". Сотрудники полиции не останавливали протестующих.

Непродолжительные митинги прошли в субботу близ зданий МВД, офиса президента Украины, а также офиса генпрокурора. Сторонники Стерненко потребовали его освобождения, обновления судебной системы, а также отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая якобы способствовала обвинительному приговору Стерненко.

Сейчас участники акции разошлись. Нацполиция Украины не зафиксировала правонарушений во время мероприятия.