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В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова

В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что американский президент поторопился с оценкой российского статуса полуострова.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением РФ к ответственности за "агрессию" на Украине. Байден также заявил, что Крым - это Украина, назвал эти слова истинной.

В мире

По материалам: ria.ru
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