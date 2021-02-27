В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова

Анастасия Иванова

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что американский президент поторопился с оценкой российского статуса полуострова.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением РФ к ответственности за "агрессию" на Украине. Байден также заявил, что Крым - это Украина, назвал эти слова истинной.