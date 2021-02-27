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В МИД призвали оградить Россию от "ядовитого" доллара

В МИД призвали оградить Россию от "ядовитого" доллара

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в разговоре с Bloomberg заявил о необходимости принятия новых мер, которые позволят России изолироваться от финансовой системы США.

Нам нужно <…> устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях.

Дипломат не стал указывать конкретные шаги, которые следует сделать для противодействия доллару, и напомнил, что его ведомство не отвечает за этот вопрос. Но при этом Рябков связал свой призыв отказываться от доллара с намерениями администрации нового президента США Джо Байдена расширить антироссийские санкции и напомнил, что за последние годы Вашингтон ввел экономические ограничения в отношении российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов. Потому он полагает, что санкционное давление будет только усиливаться.

Замглавы МИД также заметил усиление взаимной неприязни между Москвой и Вашингтоном. Отношения двух стран, по его мнению, сейчас накалены сильнее, чем во времена СССР.

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По материалам: uposters.ru
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