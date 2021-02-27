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В Москве началась вакцинация добровольцев препаратом "Спутник лайт"

В Москве началась вакцинация добровольцев препаратом "Спутник лайт"

Первые добровольцы сделали прививку препаратом "Спутник Лайт" в рамках исследования вакцины. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 

Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса “Спутник Лайт” сделали прививки. По мере того как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек.

Принять участие в исследовании "Спутника Лайт" может любой человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний, в крови которого нет антител к коронавирусу. Однако это не рекомендуется людям, имеющим тяжелые хронические заболевания, беременным и кормящим женщинам. В дальнейшем "Спутник Лайт" предполагается использовать в комбинации с двухкомпонентным "Спутником V", что "даст больше возможностей для вакцинации", пояснила Ракова.

"Спутник V" — это двухкомпонентная вакцина. Первый компонент сделан на основе 26-го серотипа аденовируса, а второй компонент — на основе 5-го серотипа аденовируса. "Спутник Лайт" — это первый компонент этой вакцины, по составу они идентичны. Существует гипотеза, что уже после первой прививки у человека может выработаться достаточный уровень антител. Если эта гипотеза подтвердится, то "Спутник Лайт" можно будет использовать в комбинации со "Спутником V" для ревакцинации тех, кто уже вакцинировался либо уже переболел, но у них снижается уровень антител или изначально уровень антител был выработан небольшой. Также предполагается, что эта вакцина будет использоваться для молодых людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ, и уже при первой репликации у них вырабатывается достаточный уровень антител.

Как отмечается, в ходе исследования будут использоваться все цифровые наработки, положительно зарекомендовавшие себя при работе над вакциной "Спутник V": электронные протоколы осмотра, мобильное приложение "Дневник добровольца" и телемедицинский центр. Также в Москве планируется проведение исследования назальной формы вакцины.

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По материалам: uposters.ru
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