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В Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт»

В Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт»Фото: Reuters

В Москве стартовала вакцинация добровольцев в рамках исследования вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, по мере того как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Принять участие в исследовании могут люди старше 18 лет без медицинских противопоказаний.

Ключевые ограничения для прививки — наличие антител к коронавирусу, пройденная вакцинация от коронавируса или другая прививка, поставленная в течение 30 дней, ОРВИ в последние две недели. В исследовании также смогут принять участие люди, которые переболели коронавирусом или болеют им сейчас.

«Мы очень заинтересованы, чтобы к осеннему сезону, к периоду роста вирусных заболеваний, у москвичей был больший выбор и вакцин, и форм этих вакцин», — рассказала Ракова.

«Спутник Лайт» представляет собой первый компонент «Спутника V», который вводится в два этапа. О разработке «лайт-вакцины» от коронавируса заявил в декабре 2020-го президент России Владимир Путин. По словам главы государства, у препарата будет более короткий период выработки антител, а уровень защиты вакцины дойдет до 85 процентов.

Россия

По материалам: lenta.ru
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