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В Москве простились с Дмитрием Писаренко

В Москве простились с Дмитрием Писаренко

25 февраля Дмитрий Писаренко был найден мертвым в своей квартире. Он несколько дней не выходил на связь, поэтому сын экстренно приехал в Москву. Сегодня в столице проiшла церемония прощания c актером.

Организацией похорон занимался сын Писаренко. К 11 часам по московскому времени к Тарному проезду стали приезжать родственники и коллеги умершего. Как стало известно, гроб с телом захоронят на кладбище «Ракитки», а затем вся процессия переместится на поминки в ресторан на Тверской улице. 

Проститься с Писаренко приехали близкие артиста и преданные поклонники его творчества: всего около 30 человек. При этом из звездных коллег проводить в последний путь 61-летнего Дмитрия никто не пришел. Вопреки актерской традиции, гроб с телом вынесли не по аплодисменты, а под траурное молчание.

«Безмерная благодарность всем вам, кто помнит, любит, искренне разделяет наше горе, поддерживая словом и делом», — писала жена артиста Лариса Бережная накануне в социальных сетях. 

Смерть Писаренко стала настоящим ударом для его близких. Более того, им пришлось искать средства для организации похорон. Благо, на помощь пришли поклонники творчества артиста, которые перевели на счет вдовы денежные средства.

«Иногда следует прямо обратиться за помощью, а не только скорбеть, при этом снова и снова ища денег в долг, но друзья и даже незнакомые люди уже попросили номер карты, делают переводы, очень помогают», — написала вдова.

В последние годы ходили слухи об алкоголизме актера. Как выяснилось, они возникли не на пустом месте. «Не обижайся на меня и пойми, я выпиваю только потому, что мне это нравится», — вспомнила слова мужа супруга. Писаренко планировал переехать в Нарву, где хотел заниматься радиоспектаклями и читать классику в местных школах. 

«Приглашали его, так как такую грамотную речь, четкую дикцию и необыкновенный тембр голоса, который мог по четыре персонажа за раз показать, редко можно найти. Но постепенно и это пошло на убыль», — вспоминает Бережная.

Напомним, актер стал популярен после съемок в фильмах «Лермонтов», «Ревизор», и «Царь Иван Грозный». Кроме того, он много лет работал в Малом театре, Московском Новом драматическом театре и в «Школе современной пьесы». 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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