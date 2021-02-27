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В Подмосковье С-400 устроил массовое ДТП

В Подмосковье С-400 устроил массовое ДТП

В Московской области произошло ДТП с участием машины ЗРК С-400. Видео опубликовано в паблике "Типичное Одинцово" в социальной сети "ВКонтакте".

Кадры сняты на Можайском шоссе в Голицыне, которое относится к Одинцовскому городскому округу. На них видно колонну автомобилей С-400, первый из которых собрал "гармошку" из нескольких машин, в том числе микроавтобуса военной автоинспекции. 3 легковых автомобиля оказались зажаты между самосвалом "КамАЗ" и С-400. Судя по всему, водитель тяжелой военной машины не успел вовремя затормозить на занесенной снегом дороге.

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По материалам: uposters.ru
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