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В России число выданных кредитных карт снизилось вдвое

В России число выданных кредитных карт снизилось вдвое
Российские банки в январе ужесточили одобрение кредитных карт до многолетнего минимума – положительный ответ был дан лишь по 28% всех заявок, в результате количество выданного "пластика" сократилось вдвое, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". При этом получившие "зеленый свет" от банка россияне забирают карты рекордными темпами.

По данным компании, в прошлом месяце число выданного "пластика" сократилось на 45% по сравнению с декабрем и на 17% по сравнению с январем прошлого года - до 578 тысяч кредиток.

Экономика

По материалам: ria.ru
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