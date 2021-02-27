В России число выданных кредитных карт снизилось вдвое

Алексей Вольцев

Российские банки в январе ужесточили одобрение кредитных карт до многолетнего минимума – положительный ответ был дан лишь по 28% всех заявок, в результате количество выданного "пластика" сократилось вдвое, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". При этом получившие "зеленый свет" от банка россияне забирают карты рекордными темпами.

По данным компании, в прошлом месяце число выданного "пластика" сократилось на 45% по сравнению с декабрем и на 17% по сравнению с январем прошлого года - до 578 тысяч кредиток.