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В России выявили 11 534 новых случая коронавируса

В России выявили 11 534 новых случая коронавирусаФото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 534. Общее количество инфицированных достигло 4 234 720, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 27 февраля.

Больше всего новых случаев — 1825 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (951 случай) и Московская область (558 случаев). Наименьшие темпы прироста отмечены в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области (один и два случая соответственно).

Кроме того, за последние 24 часа в России зарегистрировано 439 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 85 743 человека с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 16 020. Всего выздоровели 3 799 406 пациента.

Россия

По материалам: lenta.ru
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