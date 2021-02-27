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В России за сутки умерли 439 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 439 человек с коронавирусомФото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за минувшие сутки умерли 439 человек с коронавирусом. За весь период пандемии скончались 85 743 пациента. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Также за прошедший день было выявлено 11 534 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. С начала эпидемии в России зарегистрировано 4 234 720 заражений.

Вылечились от коронавируса за весь период 3 799 406 россиян, из них 16 020 — за последние сутки.

Ранее в феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия демонстрирует хороший результат в ситуации с коронавирусом. По ее словам, ситуация в России «значительно лучше, чем в большинстве стран».

Россия

По материалам: lenta.ru
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