В России захотели ввести новые трудовые книжки

Вадим Карасев

Фото: ALEXEY BYCHKOV / Global Look Press

Минтруд России захотел ввести с 1 января 2023 года трудовые книжки нового образца. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пакет соответствующих документов, разработанных ведомством.

Нововведение предусматривает отмену устаревших нормативных документов, принятие обновленной формы трудовых книжек и и порядка их ведения и хранения. При этом уже имеющиеся у работодателей трудовые книжки менять не придется — они по-прежнему будут действительны.

Как пишет издание, работодатель будет обязан вести трудовую книжку на каждого сотрудника, если это его основная занятость. В документ нового образца будут вноситься сведения о работнике: фамилию, имя, отчество, дату рождения, образование, профессию, специальность. Кроме того, в трудовых книжках нового формата укажут основания расторжения трудового договора и сведения о награждении за успехи в работе.

Если работник хранил трудовую книжку у себя и потерял ее, то он должен сразу же сообщить об этом своему работодателю и написать заявление на дубликат. Работодатель должен будет выдать дубликат документа не позднее 15 рабочих дней со дня подачи работником заявления. В дубликате прописывается общий стаж работы без уточнения, где, когда и на каких должностях работал в прошлом владелец трудовой книжки.

Ранее РБК со ссылкой на результаты исследования рекрутингового сервиса HeadHunter сообщал, что большая часть россиян (54 процента) по итогам 2020 года отказалась от перехода на электронные трудовые книжки и осталась верна бумажным. В качестве главной причины отказа они назвали непонимание принципа работы. При этом 80 процентов опрошенных заявили, что получали предложение от работодателя о переходе на электронную трудовую, 15 процентам респондентов таких предложений не поступало.

Электронные трудовые книжки были введены в России с января 2021 года. Доступ к содержащимся в них данным предоставляется через сайт Пенсионного фонда и портал госуслуг. Одновременно сохраняется возможность продолжить вести бумажную трудовую. Для этого работнику необходимо было до конца 2020 года написать соответствующее заявление.

По данным Пенсионного фонда, из 47 миллионов работающих россиян, определившихся со способом ведения трудовой книжки электронный формат выбрали шесть миллионов человек.