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В РПЦ поддержали предложение Собянина оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде

В РПЦ поддержали предложение Собянина оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде

Русская православная церковь поддерживает инициативу мэра Москвы Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь в том виде, в котором она пребывает сейчас — без каких-либо памятников. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

При этом представитель РПЦ отметил, что памятник князю Александру Невскому необходимо установить в Москве в честь 800-летия со дня его рождения.

Принятое мэром решение совершенно правильно. Сегодня не то время, когда мы можем позволить себе вносить в нашу жизнь разделения. Спасибо всем, кто отдал свои голоса за Александра Невского. Памятник этому святому и выдающемуся государственному деятелю должен обязательно появиться и занять достойное место в год празднования 800-летия святого благоверного князя. Надо внимательно и спокойно подумать о том, где он должен быть поставлен.

Легойда подчеркнул, что в подобных ситуациях РПЦ всегда занимает миротворческую и объединяющую позицию. "Промежуточные итоги голосования со всей очевидностью продемонстрировали, что сформулированный таким образом вопрос по поводу памятника на Лубянской площади раскалывает общество. И это невозможно игнорировать", - добавил священнослужитель. До этого Легойда поддерживал установку памятника Невскому на Лубянке.

Как писал NEWSTES, ранее Собянин предложил оставить Лубянскую площадь без изменений.

"После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо", - сказал столичный градоначальник.

Голосование стартовало 25 февраля. Москвичи выбирают историческую личность, которой будет установлен памятник на Лубянке: Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.

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По материалам: uposters.ru
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