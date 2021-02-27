В Саудовской Аравии ответили на обвинения США в убийстве Хашукджи
Сегодня, 00:35 Влада Некрасова
Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада разведки США о причастности руководства королевства к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, передает государственное агентство SPA со ссылкой на МИД страны.
"Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отвергает содержащуюся в отчете негативную, ложную и неприемлемую оценку руководства королевства и отмечает, что отчет содержал неточную информацию и выводы", — цитирует агентство заявление МИД.
Отмечается, что власти страны уже приняли необходимые меры против виновных в преступлении.Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство Хашукджи.
По материалам: ria.ru