В США начали расследование против вышедшей из «Северного потока-2» компании

Вадим Карасев

Фото: Reuters

В США начали расследование в отношении нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Об сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Расследованием занимается американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)

В Baker Hughes уточнили, что не знают, какая их деятельность могла стать поводом для расследования, но добавили, что оно касается продаж продукции и услуг внутри проектов, которые попали под санкции Вашингтона. Также компания начала свою внутреннюю проверку на предмет соблюдения санкций США.

Baker Hughes — одна из 18 компаний, которые вышли из проекта российского газопровода «Северный поток — 2». Как ранее сообщила немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на отчет госсекретаря США Конгрессу, это произошло из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря.