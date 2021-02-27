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В зоне ООС украинский боец подорвался на мине

В зоне ООС украинский боец подорвался на мине

На Донбассе 27 февраля недалеко от населенного пункта Луганское в результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки «Север» в Facebook.

«Воину оперативно оказана медицинская помощь и его доставили в лечебное учреждение. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении.

Как писали «NewsTes», 26 февраля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим тишины. Оккупанты применяли 120 мм минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В результате обстрела 7 военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения, еще четверо воинов — боевое травмирование.

Бывший разведчик Андрей Рымарук считает, что активизация боевиков на Донбассе вызвана тем, что украинские военные не могут проводить активную разведку на оккупированной территории и пользоваться беспилотниками.

Украина

По материалам: fakty.ua
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