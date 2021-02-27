Валентин Юдашкин: «Таргетная химиотерапия у меня на всю жизнь»

Лидия Мартынова

Вот уже много лет кутюрье страдает от онкологического заболевания. Валентину Юдашкину не раз предлагали рассказать о себе, но он не делал этого, считая, что никто не сможет понять его. Лишь теперь модельер решился на откровение.

Даже сейчас, когда Юдашкину сделали операции и необходимые процедуры, он продолжает каждодневную борьбу с болезнью. «У меня постоянно таргетная химия (Таргетная терапия блокирует рост раковых клеток с помощью вмешательства в механизм действия конкретных целевых молекул, необходимых для канцерогенеза и роста опухоли, а не просто препятствуя размножению всех быстро делящихся клеток — прим. «NewsTes.ru») так и идет. Я думаю, что это всю жизнь. Я к этому уже привык — если и так, то Слава Богу. Я не хочу ничего менять», — сказал Валентин Наталье Синдеевой в эфире программы «Живите сегодня все» на канале «Дождь».

Несколько раз медикам удалось стабилизировать его состояние, после чего ему переставали делать капельницы, уменьшали терапию. Но затем болезнь «выстреливала вновь». Поэтому сейчас кутюрье требуется постоянное наблюдение. «Я живу кварталами, а не годами», — улыбается Валентин Абрамович.

Юдашкин также вспомнил, как рассказал друзьям о болезни: у всех был шок, родные и близкие старались его поддержать. После сложнейшей операции он приехал в гости к Алле Пугачевой, которая собрала множество гостей.

«У всех была паника. После операции мне устроили день рождения — я был в цвет серых стен, сил не было даже сидеть. Когда начался поток слез — я тогда понял все», — сказал Валентин Абрамович.

Юдашкин признается: после того, как люди узнают о диагнозе, то начинают себя жалеть, меньше выходить в люди, а этого делать нельзя. Именно поэтому Пугачева звала его на праздники, хотя он отвечал: «Алла, я без сил». На это Примадонна возражала: «Я тебе постель приготовила, будем отмечать вместе».

Напомним, слухи о раке Юдашкина появились несколько лет назад. Модельер сильно изменился внешне и стал реже появляться на публике. Сам он никогда не говорил об этом, но его друзья несколько раз сообщали подробности о состоянии звездного кутюрье.