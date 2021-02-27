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Влад Кадони лишился работы на ТНТ

Влад Кадони лишился работы на ТНТ

После закрытия проекта «ДОМ-2» ведущий уверял, что не останется не удел. Однако сегодня выяснилось, что Кадони больше не появится в эфире канала ТНТ. Теперь шоу «Бородина против Бузовой» будет выходить без Влада.

О потере работы на телевидении  Влад Кадони рассказал сам, он выразил признание поклонникам и соведущим проекта. «Отработал последнее шоу, с марта месяца оно продолжается без меня. Хочу выразить благодарность своим коллегам за эти чудные годы совместной работы. Много было всего разного, но самое главное, что в любых ситуациях мы оставались в хороших приятельских отношениях. Многое прошли, многое пережили. Уверен, что и без этого проекта мы сохраним добрые отношения», — поделился 34-летний Кадони. 

Теперь Влад вынужден искать новые пути для заработка, и, похоже, у него уже есть направление для развития. Ведущий не скрывает, что давно хотел отдохнуть от телевидения. «У меня новый этап в жизни. Я открыт новым проектам, теперь ничем не сдержан и не ограничен. Но самые главные силы пока направляю на свою программу личностного роста. И, в принципе, с радостью принимаю новые обстоятельства. Решение не далось сложно, в нем была необходимость. Назревало», — заявил он. 

Тем временем, подписчики Кадони предполагают, что у того сложились не лучшие отношения на рабочем месте и его уволили. Многие выразили сожаления об уходе Влада. «Очень жаль, без вас на шоу будет скучно»; «Все-таки уволили»; «Успехов вам, ждем в других проектах», — написали поклонники. 

Напомним, что ведущий до последнего уверял публику в том, что шоу «ДОМ-2» скоро вернется на экраны, однако реального подтверждения этому так и не нашлось. «Когда участник уходит из «ДОМа-2», никто не говорит, что он умер, что мы больше его никогда не увидим, не услышим. Он уходит для того, чтобы жить новой жизнью за пределами нашей телестройки. Он жив-здоров, занимается своими какими-то делами. Живет своей полноценной жизнью. К чему я этого говорю? К тому, что телепроект «ДОМ-2» ушел с телеканала ТНТ. Он не закрылся. Он не умер. Он по-прежнему существует, но не в рамках ТНТ. Как участники уходят, так и телепроект ушел с канала», — объяснял он «NewsTes.ruу».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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