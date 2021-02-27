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Влада Кадони уволили с ТНТ

Влада Кадони уволили с ТНТ

После того, как «Дом-2» закрылся, Влад Кадони уверял общественность, что не останется без работы. Однако несколько часов назад стало известно, что телеведущий больше не появится в эфире канала.

Влад сам признался у себя в микроблоге, что лишился работы. Он заявил, что проеект «Бородина против Бузовой» теперь будет выходить без него. У себя в Instagram Кадони поблагодарил поклонников и соведущих проекта. Он выразил надежу, что без проекта они смогут сохранить добрые и теплые отношения. Влад Кадони отметил, что решение не было спонтанным, а назревало достаточно давно. Телеведущий не скрывает, что наконец-то отдохнет и попробует себя в чем-то новом. Поклонники поддержали артиста в новый этап жизни. Однако они отметили, что будут безумно скучать по нему, а проект «Бородина против Бузовой» будет «уже не тот».


 «Очень жаль, без вас на шоу будет скучно», «Все-таки уволили», «Ждем вас в новых проектах! У вас все получится», — написали поклонники. 

А тебе нравился Влад Кадони как телеведущий? Как думаешь, в каких проектах он может сниматься?

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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Влада Кадони уволили с ТНТ
Влада Кадони уволили с ТНТ

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