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Врачи назвали «суперпродукты» для продления жизни

Врачи назвали «суперпродукты» для продления жизниФото: pixabay.com

Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали «суперпродукты», употребление которых способно продлить жизнь. Выпуск доступен на YouTube.

Медики пояснили, что речь идет о еде, богатой растительным белком. Замена животного белка в рационе растительным позволяет снизить риски смерти от онкологических заболеваний, гипертонии, инсульта и инфаркта. К лучшим растительным продуктам врачи отнесли нежареный арахис, семена тыквы и грецкий орех, а также горох и фасоль.

Ранее британский диетолог Лили Саттер назвала десять «суперпродуктов» для поддержания иммунитета во время пандемии коронавируса. По ее словам, для полноценного питания человеку необходимы цельнозерновые продукты, рыба, чиа, лен и грецкие орехи, ягоды, а также йогурты и кисломолочные продукты. Помимо этого, эксперт отметила, что в день обязательно стоит съедать около двух яиц.

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По материалам: lenta.ru
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