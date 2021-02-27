Выставка "Уроки ВХУТЕМАСа" открылась в Доме-музее Станиславского в Москве

Лидия Мартынова

Выставка "Уроки ВХУТЕМАСа" открылась в Доме-музее Станиславского в Москве к столетию со дня основания Высших художественно-технических мастерских, передает корреспондент РИА Новости.

"В этом году, конечно, очень много проектов посвящено ВХУТЕМАСу, столетие предполагает. Но наша выставка как раз хороша тем, что она дополняет остальные выставки, посвященные ВХУТЕМАСу (открывшиеся в Музее Москвы и Музее архитектуры имени Щусева - ред.), тем, что она позволяет посмотреть на великих художников русского авангарда с театральной стороны", - сказала директор музея МХАТ Софья Грачева.

На выставке представлены скульптурные композиции, живопись, текстиль и арт-объекты современных художниц Наташи и Марии Арендт, а также эскизы, макеты, фотографии и архивные документы из фондов Музея МХАТ и частных собраний.

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка возле макета декорации художника Владимира Татлина "Квартира начальника геологоразведочной партии в деревянном бараке. День" на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.1 из 3Девушка возле макета декорации художника Владимира Татлина "Квартира начальника геологоразведочной партии в деревянном бараке. День" на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве. © РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка у скульптурной композиции "Воин-освободитель" (в центре) скульптора Ариадны Арендт на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.2 из 3Девушка у скульптурной композиции "Воин-освободитель" (в центре) скульптора Ариадны Арендт на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.3 из 3Девушка на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк1 из 3Девушка возле макета декорации художника Владимира Татлина "Квартира начальника геологоразведочной партии в деревянном бараке. День" на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве. © РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк2 из 3Девушка у скульптурной композиции "Воин-освободитель" (в центре) скульптора Ариадны Арендт на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк3 из 3Девушка на выставке "Уроки ВХУТЕМАСа" в доме-музее К.С. Станиславского в Москве.© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк

ВХУТЕМАС – архитектурно-художественные учебные заведения, созданные в Москве и других городах после революции 1917 года. Московский ВХУТЕМАС был открыт в 1920 году на основе Государственных свободных художественных мастерских. Система преподавания вуза кардинально отличалась от существовавшей до революции, особый упор был сделан на практику. Руководили мастерскими архитекторы и художники Алексей Щусев, Станислав Ноаковский, Федор Шехтель и другие.