«Зачем мне эти деньги? Они нужны на внуков»: как Татьяна Васильева поладила с женами сына

Анастасия Иванова

Единственный сын актрисы Филипп, рожденный в браке с Анатолием Васильевым, очень долго искал свое семейное счастье. Актер несколько раз был женат, у него родились трое детей. Долгое время Татьяна Григорьевна не могла видеться со старшими внуками из-за конфликта с экс-невесткой Анастасией Бегуновой.

Бывшая жена Филиппа Анастасия утверждала, что звездная свекровь чересчур опекала своего наследника. А вот в окружении пары говорили, что в жизнь семьи вмешались измены.

«Это был не мой сын, а Настя. И я об этом знала. Слухи дошли до меня. Долгое время я знала об этом одна. Сын узнал благодаря мне. Ему было очень тяжело. Мне надо было спасать его. Он был в депрессии, для него это был удар. Наша семья для Бегуновой была лишь трамплином, чтобы подняться выше. Но она не рассчитала свои силы», — поделилась Васильева в передаче «Близкие люди» на канале «Россия 1».

Актриса смогла наладить отношения с Анастасией, лишь когда согласилась купить ее сыновьям, своим внукам, отдельные квартиры. Сейчас давний конфликт между ними исчерпан. При встрече в студии шоу экс-невестка и звезда сцены искренне обняли друг друга. У Бегуновой сейчас своя жизнь, не так давно родился еще один сын от другого мужчины. Зла на Васильеву женщина не держит.

«Отношения разрушились из-за количества разлук, которые выпали на нашу долю. На тот момент я не изменяла, может быть, у меня были какие-то симпатии, но они всегда партнерские», — так о расставании с Филиппом рассказала Анастасия.

Сейчас Филипп счастлив в браке с Марией Болонкиной, которая в 2016 году родила ему дочку. Сын Васильевой продолжает работать в тетаре, его супруга трудится там же. Татьяна Григорьевна утверждает, что Филипп исправно платит 20 тысяч алиментов на старших сыновей.

«У меня есть квартира, которую я переписала на ту девочку. Зачем мне эти деньги? Мне они нужны только на внуков. Мы прошли тяжелейший путь: от войны, трагедии. У нас разрушилось все, а теперь все получилось, теперь мы общаемся. Дай Бог, чтоб никто ни в чем не нуждался», — подчеркнула Васильева.