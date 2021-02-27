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Жемчугов Глеб помогает людям, страдающим от наркотической зависимости

Жемчугов Глеб помогает людям, страдающим от наркотической зависимости
Помогли тебе, помоги и ты! Я прошел свой путь, 1 год реабилитации. Слава Богу за это. Я благодарен, я знаю, а главное умею теперь жить со своей особенностью, со своей зависимостью, что так долго губила мою жизнь.

Сегодня я хочу рассказать тем, кто только начинает свой путь к счастливой трезвой жизни, что может им помочь пройти его более результативнее. Рассказать о тех людях, о тех методах что помогают и мне по сей день.

Сейчас я сотрудник фонда, и одна из задач которую наша команда ставит перед собой - создание рабочих мест, чтобы после курса реабилитации все больше и больше людей смогли оставаться с нами, быть при деле, развиваться, популяризировать здоровый образ жизни и помогать братьям и сестрам, кто попал в беду. Всем мир.
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По материалам: life-dom2.su
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