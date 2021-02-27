Жириновский предсказал Армении военный переворот

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал, что в ближайшие дни Армения проснется при новом политическом режиме после военного переворота. Такой прогноз он дал в беседе с «Комсомольской правдой» в субботу, 27 февраля.

«[Премьер-министр Армении Никол] Пашинян или бежит за границу, или спрячется в американском посольстве, или еще что-то будет. Но смена неизбежна», — заключил политик. Также он обратил внимание, что парламенту Армении нужно принимать решения, а не вести переговоры.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Вскоре появилось второе заявление, в котором высший офицерский состав еще раз потребовал от Пашиняна уйти в отставку. На фоне этого Пашинян издал указ об увольнении Оника Гаспаряна с поста начальника Генштаба, но президент Армен Саркисян пока не утвердил и не отверг это решение.

Военных поддержали бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также полиция. Пашинян объявил о попытке государственного переворота, на его сторону встали спецслужбы.