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Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева передвигается в инвалидном кресле после операции

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева передвигается в инвалидном кресле после операции

Артистка решила отдохнуть на горнолыжном курорте, однако катания на лыжах принесли ей немало проблем. Юрьева сильно повредила ногу на одном из спусков и нуждалась в срочной помощи медиков.

32-летняя Илана Юрьева сама рассказала поклонникам о происшествии. Звезда «Уральских пельменей» показала снимок, на котором она сидит в инвалидном кресле и поделилась последними новостями из госпиталя. По словам артистки, ей потребовалось хирургическое вмешательство после перелома ноги.

«Мы приехали в клинику к одному очень хорошем хирургу, который отправил нас к другому хирургу. Вот сейчас поедем на операцию. Все-таки надо оперировать ножку. Но это может быть и хорошо, потому что я не буду в гипсе ходить долго. Быстро ногу починят и все», — говорила Илана. 

Перед процедурой артистка прошла все необходимые обследования и сдала анализы. «Взяли пять пробирок крови, мазок на ковид, ЭКГ, рентген. В общем полный чек-ап», — уверила она. Минувшей ночью юмористке прооперировали конечность. «Все мне сделали, вставили два каких-то штыречка, которые будут держать косточку, чтобы она лучше срослась. Все хорошо», — призналась брюнетка. 

Напомним, что Юрьева отправилась на отдых в Сочи с супругом, но была вынуждена прервать отпуск из-за инцидента. На спуске в нее на полном ходу врезался незнакомый мужчина, он сразу же извинился и уехал, а вот юмористке пришлось несладко. «Была очень сложная трасса. Он не справился с управлением, а я вообще стояла и даже не видела его. На шлеме вмятина, куртка порвана на спине, ногу сломала. Романтические каникулы закончились раньше», — делилась ранее артистка. 

Сейчас за Иланой заживает муж — возит по врачам в инвалидной коляске и всячески заботится о ее здоровье. Судя по всему, в ближайшее время Юрьевой придется отказаться от выступлений в шоу «Уральские пельмени». 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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