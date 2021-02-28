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18 европейских компаний вышли из проекта Nord Stream 2

18 европейских компаний вышли из проекта Nord Stream 2

Не менее 18 европейских компаний отказались от сотрудничества с проектом "Северный поток — 2" из-за угрозы американских санкций, пишет немецкая газета Tagesspiegel.

Такие данные содержатся в отчете госсекретаря США Конгрессу. В основном речь идет о страховых компаниях со штаб-квартирами в Великобритании, но есть представители и других стран Европы. 

Одними из последних из проекта вышли немецкий поставщик промышленных и строительных услуг Bilfinger из Мангейма, французская Axa Group, а также немецкий и швейцарский страховщики Munich Re Syndicate Limited и Zurich Insurance Group AG.

Как писал NEWSTES, ранее появилась информация, что США больше не собираются вводить новые санкции против немецких компаний, участвующих в проекте СП-2, чтобы не портить отношения с Берлином.


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По материалам: uposters.ru
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