18 европейских компаний вышли из проекта Nord Stream 2

Вадим Карасев

Не менее 18 европейских компаний отказались от сотрудничества с проектом "Северный поток — 2" из-за угрозы американских санкций, пишет немецкая газета Tagesspiegel.

Такие данные содержатся в отчете госсекретаря США Конгрессу. В основном речь идет о страховых компаниях со штаб-квартирами в Великобритании, но есть представители и других стран Европы.



Одними из последних из проекта вышли немецкий поставщик промышленных и строительных услуг Bilfinger из Мангейма, французская Axa Group, а также немецкий и швейцарский страховщики Munich Re Syndicate Limited и Zurich Insurance Group AG.

Как писал NEWSTES, ранее появилась информация, что США больше не собираются вводить новые санкции против немецких компаний, участвующих в проекте СП-2, чтобы не портить отношения с Берлином.



