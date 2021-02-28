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26 российских рыбаков оказались на отколотой ветром льдине

26 российских рыбаков оказались на отколотой ветром льдинеФото: Павел Львов / РИА Новости

На Сахалине 26 рыбаков-любителей оказались на отколовшейся льдине в четырех километрах от берега. Прибывшим на вызов сотрудники МЧС удалось доставить их на землю, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в районе села Мальково Корсаковского городского округа на юге Сахалина. Из-за сильного ветра треснул лед, ширина трещины достигала 30-40 сантиметров. Льдина, на которой рыбачили мужчины, оказалась отрезана от берега.

В пресс-службе МЧС отметили, что сотрудники ведомства проверили льдину и не обнаружили там других людей.

Ранее сообщалось, что российский рыбак провел 11 часов на одном из островов Ангары без связи. На остров мужчину привез его друг, но забыл забрать. У пострадавшего разрядился телефон, поэтому позвонить и попросить о помощи он не мог. Рыбака заметили местные жители и вызвали спасателей.

Россия

По материалам: lenta.ru
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