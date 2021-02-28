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Алена Савкина и Илья Семин планирую свадьбу

Алена Савкина и Илья Семин планирую свадьбу

У Алены Савкиной и Ильи Семина романтические отношения продолжают развиваться. Поклонники не могут понять, почему Татьяна Владимировна до сих пор не выгнала возможного зятя из квартиры и вообще разрешила его переезд, если раньше она была категорически настроена против всех женихов в жизни дочери. Ребята уже говорят о свадьбе.

Татьяна Владимировна все еще находится в клинике с внуком, куда Алена Савкина вместе с Ильей Семиным приходит их проведать. Молодая мамочка объясняла, что не может лежать в больнице, так как ей приходится много работать, но хейтеры не угомонились, и Алена не поселилась в больнице с сыном, зато перестала оправдываться, пишет newstes.ru.
Пришел проведать крестника Алексей Купин, прихватив супругу. Вместо новостей о здоровье малыша Леша заявил, что в 2021 году состоится свадьба Алены и Ильи. Пока неизвестно, кто возьмет на себя расходы по оплате торжества, так как Илья все еще безработен. То единственное, чем ему нравится заниматься и что он умеет, Алена ему запрещает делать.

«Не будет этой свадьбы», «С нетерпением ждем», «Пусть татуировки сначала сведет, жених будет очень смешной в костюме и рисунками на лице», - отреагировали пользователи.


При этом отсутствие работы у жениха не мешает Алене строить планы, задумываться о поиске свадебного наряда и готовиться к тематической фотосессии. Все это неудивительно, но пользователи не могут понять, почему Татьяна Владимировна не пресекает эти опасные планы, если раньше она успевала избавиться от претендентов до появления таких опасных планов.

Роману Макееву хоть и удалось успеть позвать Алену замуж, вещи ему собрали практически сразу после свадебной фотосессии Алены. Пользователи и сейчас уверены, что свадьба не состоится, хотя Алексей Купин уверяет, что новость железная. Неужели безработный стриптизер - тот самый идеальный жених, которого телебабушка искала для любимой дочери?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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