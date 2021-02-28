Анастасия Спиридонова: «На шоу «Точь-в-точь» запрещали есть»

Анастасия Иванова

Певица уже успела поразить зрителей своими преображениями в Любовь Успенскую и Леди Гагу в первых выпусках телепроекта «Точь-в-точь». Но впереди всех ждут еще более интересные номера звезды.

Казалось бы, что после участия в шоу «Голос» Спиридонову уже ничего не может испугать в других музыкальных проектах. Но артистка призналась, что согласие на проект «Точь-в-точь» для нее это было своего рода риском. Певица поделилась эмоциями от выступлений в шоу, а также рассказала об отношениях с мужем «NewsTes.ruу».

стархитКакие впечатления от проекта «Точь-в-точь»?Ранее я уже принимала участие в другом проекте Первого канала, выступала достаточно успешно, и тут был риск испортить репутацию. У меня нет актерского образования, поэтому непросто оказалось перевоплощаться в других людей. Это конкретная авантюра. Самым страшным было оказаться в последних рядах и обнаружить, что у меня нет к этому никакого таланта. Магическое преображение происходит, когда тебе наклеивают чужой нос, губы, подбородок, вставляют линзы, а еще ты превращаешься в блондинку. Даже если получается голосом показать того или исполнителя, при неудачном гриме образ не получится. Понимание, что реально похожа, пришло тогда, когда из меня сделали Любовь Успенскую. Я увидела в зеркале ее лицо, это было немного пугающе, так как не предполагаешь, что так может быть.стархитЧем отличается это шоу от того же «Голоса»? Может, какие-то организационные моменты или конкуренция с участниками другая?Самым главным отличием является пластический грим, потому что для каких-то определенных образов меня красили около пяти часов. После того как лицо готово, ты совсем не можешь есть. При снятии грима все растирают неимоверным количеством спирта, масел, и ты приходишь домой с красным и опухшим лицом, как будто пчелы покусали. У некоторых артистов была даже аллергия. Это в чем-то даже мучительный процесс, имею в виду гримирование. Зато с участниками шоу мы постоянно смеялись. Проходишь мимо и видишь, например, Александра Градского (а мы не знали, какие образы в этот съемочный день у других), думаешь, а кто это. А это Панайотов! После выступлений все шли на снятие грима, а выглядело это так: кто-то уже с половиной бороды, кто-то оттягивает нос, потому что его уже можно порвать. Было весело, сложилось впечатление, что мы в каком-то творческом пионерском лагере, и у нас как будто показательное выступление вечером, но в процессе подготовки мы все смеемся, шутим, пародируем друг друга. Но конкуренция тоже есть. У нас сильный сезон, так как именно вокалистов много. Разрыв между победителем и участниками в пятерке очень маленький: одно-два очка. Явного лидера нет. Когда я шла на проект, у меня было главное желание — не стать последней.стархитВаша семья, супруг следили за выпусками шоу?Мой муж практически не интересуется подробностями шоу. Супруг меня бережет, ценит, но в нашей семье не культивируется моя профессия. Он меня любит как девушку, поэтому мы редко обсуждаем выступления. Концерты, участие в проектах — это часть моей работы, а дома я просто его жена.стархитА комплименты муж все-таки вам делает?Конечно, делает. Например, едем в какое-то путешествие на машине, и я вижу, что в его плейлисте есть мои песни. И для меня это лучший комплимент.стархитМуж заботится как-то о вас, может, готовит ужин, когда вы поздно возвращаетесь?У нас уже установлено: я каждое утро рано встаю, глажу мужу рубашку, отправляю на работу. Во время сезона «Точь-в-точь» он меня не будит и говорит: «Поспи». Супруг видит, как я устаю. Он проникся тем, что это тяжелый творческий процесс, даже сам начал готовить завтрак.стархитВы говорите, что на съемках не было возможности поесть нормально. Вы, наверное, похудели за все это время?Вот Доминик Джокер стремительно худеет. Это очень видно, я его спрашивала на днях, неужели он специально плохо ест. Он рассказал, что просто нервничал, поэтому сбрасывал вес на проекте. А я не худею.стархитКак следите за своей фигурой?В Сети, конечно, меня раскритиковали из-за фигуры, когда я выступила в платье как у Леди Гаги. Я слежу за состоянием кожи, посещаю массажиста, делаю разные процедуры для тела, но уже давно борюсь со своим весом и пытаюсь держать себя в форме. Хотя после пандемии это очень непросто.стархитВас, наверное, часто в социальных сетях одолевают вопросом: «Когда же дети?»Да, постоянно спрашивают. Скажу так, желание родить ребенка есть, оно появилось у меня еще лет в 20. Нет каких-то приоритетов, что пока не сделаю карьеру, не стану знаменитой певицей, рожать не буду. Мы работаем в этом направлении.