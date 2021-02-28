Андрей Григорьев-Апполонов об умершей сестре: «Как будто тебе отрубили часть тела. Время не лечит»

Влада Некрасова

Родственница певца умерла более трех лет назад. Причиной гибели Юлии стал приступ астмы, спровоцированный острой легочной недостаточностью. Андрей Григорьев-Апполонов до сих не может пережить трагедию.

Когда родственницы не стало, Андрей Григорьев-Апполонов был настолько шокирован, что не мог сказать и двух слов. Лишь спустя время он начал делиться эмоциями. Тогда он признавался, что только концерты спасали его от глубокой депрессии. «У меня случилось горе, умерла любимая сестричка. К огромному сожалению, моя жизнь остановилась. До сих пор не могу прийти в себя, все время думаю о Юле. Сейчас я снова в эфире, снова с вами. Мне не очень хорошо, но жизнь продолжается. Она навсегда в моем сердце», — откровенничал певец.

Артист надеялся, что с течением времени сможет привыкнуть к тяжелой мысли об утрате, но он по-прежнему страдает. «Это как будто тебе отрубили часть тела. Время не лечит. Тем более, мы с моей Юлечкой так дружили», — рассказал он в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Напомним, что у родственницы звезды давно были проблемы с легкими. При этом Юлия много курила. Специалисты посоветовали ей южный климат, поэтому женщина проживала в городе Сочи. В последнее время она даже не могла выезжать в Москву, так как сразу начинала задыхаться в столице. Тем не менее, сводная сестра Григорьева-Апполонова Ольга отмечала, что Юлию можно было бы спасти, если бы кто-то оказался рядом с ней в момент приступа.

Смерть женщины сильно затронула и поклонников группы «Иванушки International». Сестра Андрея была его главной фанаткой, и на протяжении всего творческого пути поддерживала брата. Женщина часто ездила на гастроли с коллективом, помогала в организаторских вопросах.