Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Андрей Григорьев-Апполонов об умершей сестре: «Как будто тебе отрубили часть тела. Время не лечит»

Андрей Григорьев-Апполонов об умершей сестре: «Как будто тебе отрубили часть тела. Время не лечит»

Андрей Григорьев-Апполонов об умершей сестре: «Как будто тебе отрубили часть тела. Время не лечит»

Родственница певца умерла более трех лет назад. Причиной гибели Юлии стал приступ астмы, спровоцированный острой легочной недостаточностью. Андрей Григорьев-Апполонов до сих не может пережить трагедию.

Когда родственницы не стало, Андрей Григорьев-Апполонов был настолько шокирован, что не мог сказать и двух слов. Лишь спустя время он начал делиться эмоциями. Тогда он признавался, что только концерты спасали его от глубокой депрессии. «У меня случилось горе, умерла любимая сестричка. К огромному сожалению, моя жизнь остановилась. До сих пор не могу прийти в себя, все время думаю о Юле. Сейчас я снова в эфире, снова с вами. Мне не очень хорошо, но жизнь продолжается. Она навсегда в моем сердце», — откровенничал певец.

Артист надеялся, что с течением времени сможет привыкнуть к тяжелой мысли об утрате, но он по-прежнему страдает. «Это как будто тебе отрубили часть тела. Время не лечит. Тем более, мы с моей Юлечкой так дружили», — рассказал он в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ. 

Напомним, что у родственницы звезды давно были проблемы с легкими. При этом Юлия много курила. Специалисты посоветовали ей южный климат, поэтому женщина проживала в городе Сочи. В последнее время она даже не могла выезжать в Москву, так как сразу начинала задыхаться в столице. Тем не менее, сводная сестра Григорьева-Апполонова Ольга отмечала, что Юлию можно было бы спасти, если бы кто-то оказался рядом с ней в момент приступа. 

Смерть женщины сильно затронула и поклонников группы «Иванушки International». Сестра Андрея была его главной фанаткой, и на протяжении всего творческого пути поддерживала брата. Женщина часто ездила на гастроли с коллективом, помогала в организаторских вопросах.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Контейнерный кризис: импортные товары в России резко подорожают
Контейнерный кризис: импортные товары в России резко подорожают
В Европе предложили новые санкции против России за «шпионаж»
В Европе предложили новые санкции против России за «шпионаж»
Губернатора Нью-Йорка вновь обвинили в домогательствах
Губернатора Нью-Йорка вновь обвинили в домогательствах
Россия прокомментировала слухи о выходе из Совета Европы
Россия прокомментировала слухи о выходе из Совета Европы
Невеста Данко: «После слов об алиментщицах нас с сыном проклинают и желают нам смерти!»
Невеста Данко: «После слов об алиментщицах нас с сыном проклинают и
Андрей Григорьев-Апполонов об умершей сестре: «Как будто тебе отрубили часть тела. Время не лечит»
Андрей Григорьев-Апполонов об умершей сестре: «Как будто тебе
Кто скрывается под костюмами? Все секреты шоу «Маска»
Кто скрывается под костюмами? Все секреты шоу «Маска»
В России смягчили требования валютного контроля
В России смягчили требования валютного контроля
В Одессе произошел пожар в СИЗО, где находится Стерненко
В Одессе произошел пожар в СИЗО, где находится Стерненко
Стала известна причина ссоры Насти Ивлеевой и Иды Галич
Стала известна причина ссоры Насти Ивлеевой и Иды Галич
Так откровенно? Тэхён возбуждает Чонгука нежным прикосновением
Так откровенно? Тэхён возбуждает Чонгука нежным прикосновением
«Не сдержался», — Чонгук пристаёт к попе Тэхёна
«Не сдержался», — Чонгук пристаёт к попе Тэхёна

Топ на сегодня

Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Влада Кадони уволили с ТНТ
Влада Кадони уволили с ТНТ
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
В крупнейшем городе Новой Зеландии введут карантин из-за случая COVID-19
В крупнейшем городе Новой Зеландии введут карантин из-за случая
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка

Еще по теме

«ДОМ-2» смотреть не буду»: Андрей Григорьев-Апполонов высказался об участии зятя в шоу
Андрей Григорьев-Апполонов: «Я упал на землю и лежал в истерике»
«Гоните аферистку в шею!»: Андрей Григорьев-Апполонов о внебрачном ребенке
"C алкоголем нужно завязывать": постаревший "рыжий Иванушка" расстроил фанатов