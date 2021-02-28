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Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»

Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»

В программе Первого канала Максим Галкин и гости студии обсуждали современных девушек, которых назвали Золушками. Среди приглашенных были певица МакSим, Ольга Бузова и другие знаменитости. Присутствовала и Анна Седокова, которую возмутил сюжет о ее личной жизни.


В эфире программы Максим Галкин продемонстрировал ролик, где смаковали все подробности личной жизни 38-летней звезды — корреспонденты обсудили ее брак с футболистом Белькевичем, бизнесменом Чернявским, а также роман с Комаровым. Кроме того, рассказали и о детях от разных мужей. После просмотра Анна вспылила.

«Достаточно предвзятый сюжет с посылом: она вышла замуж и сразу развелась. Да, кому-то повезло, он встретил любовь в 18 лет и прожил долго. Но у меня так не вышло. Формирование Золушки в моем случае, это бедная семья, отсутствие папы, мама пыталась нас прокормить. Все это отразилось на моих отношениях с мужчинами», — стала защищаться Анна.

По ее словам, человек, который готовил этот видеофрагмент клеймит женщину за то, что она попыталась быть счастливой. «Я должна была 21 год жить с мужем, который пил? Как мама мне говорила: «Ты будешь никому не нужная женщина?» Есть женщины, которые остаются жить с плохим мужичком, в плохенькой квартирке и работой, а есть женщины сурвайверы — выжившие. Это очень некрасивый сюжет!» — не унималась экс-солистка группы «ВИА ГРА».  

В ответ на слова Анны Галкин попытался сгладить углы и перевести все в шутку. Даже сказал, что вся страна до сих пор обсуждает бывшие браки Аллы Пугачевой, но он старается не реагировать на это. А затем предложить посмотреть комментарий свекрови Седоковой, мамы Яниса Тиммы, нового мужа звезды.

«Вы считаете правильным после этого сюжета показывать маму моего Яниса? Она самый светлый человек в этом мире. Я, пожалуй, пойду. Знаете, никогда не сдавайтесь, но это не означает, что вы должны что-то терпеть»,  — сказала Анна и вышла из студии под аплодисменты.

К слову, мама Яниса сообщила, что сын представил ей невесту только после помолвки. «Физически мы еще не виделись, поскольку карантин, никак. Надеюсь, что скоро встретимся. Пообещала покормить меня», — отшутилась свекровь Седоковой.

Напомним, в прошлом году Анна вышла замуж за спортсмена Яниса Тимму. Ради нее он оставил бывшую супругу и маленького ребенка. Певица очень счастлива в новом браке и говорит, что всегда искала такого мужчину.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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