Анне Вески: «Дочь жалела, что у нее не такая мама, как у всех»

Алексей Вольцев

Анне Вески рано начала карьеру певицы и завоевала всесоюзную славу. Даже когда у нее родилась дочь, то она не решилась оставить сцену, и продолжила гастролировать. Выросшая Керли долго не могла простить мать, которую почти не видела в детстве.

Керли — дочь Вески от первого брака со студенческой любовью Яаком. Первое время пара жила душа в душу, но затем мужчина стал ревновать к успеху жены. Ему хотелось, чтобы женщина была хранительницей домашнего очага, а не пропадала на гастролях. «Дочь чаще видит бабушку, чем родную мать», — говорил супруг.

Судя по всему, у Керли тоже не складывались отношения со знаменитой мамой. Та редко появлялась дома, а если и приезжала, то всего лишь на несколько дней. Ситуацию усугубил и развод родителей, а также скорая свадьба мамы с бизнесменом Бенно.

«Упреки были — почему у меня мама не такая, как у всех. Почему она приезжает и уезжает, и никогда ее нет дома. Говорила, что Бенно не мой папа. Был период «ничего не скажи, я самая умная», — вспоминает Веске в эфире Первого канала.

Во время съемок фильма «Горячая эстонская женщина» 65-летняя певица призналась, что сделала все для возобновления хороших отношений с дочерью. Но та долгое время не общалась с матерью из-за детских обид.

Лишь когда Керли повзрослела и стала работать дипломатом, то поняла мать. В обязанности наследницы звезды входит частое перемещение и выступления перед большой аудиторией — прямо как у звездной матери. «Когда она начала сама работать, пару раз сказала: я теперь начинаю понимать», — вспоминает Анне.

Сейчас две женщины смогли наладить общий язык и вместе заботятся о внуке Веске. У Керли хорошие отношения с отчимом и она старается как можно больше времени проводить с матерью.